الديوان الأميري الكويتي ينعي شابا من الأسرة الحاكمة

نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح، عن عمر يناهز 30 عاما. وذكرت وكالة "كونا" الكويتية، أن جثمان الشيخ الشاب سيوارى يوم الاثنين، دون ذكر تفاصيل إضافية. وفي هذا السياق تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، أنباء عن وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الجراح الصباح، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت عن عمر ناهز 30 عاما، وقالوا إنه توفي متأثرا بجراح أصابته إثر تعرضه لرصاصة من سلاحه الشخصي أثناء تنظيفه في منزله.

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