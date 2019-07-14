حريق هائل يلتهم سوقا لبنانية.. و"الكارثة" تطال المئات

اندلع حريق كبير في مدينة طرابلس، شمالي لبنان، بعد منتصف ليل السبت، مما أدى إلى احتراق عشرات المحال التجارية، وبسطات الخضراوات، بالقرب من نهر أبو علي في المنطقة الشعبية، في المدينة.

وارتفعت ألسنة اللهب في منطقة أبو علي القريبة من منطقة باب التبانة، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه فجر الأحد.

وأدى الحريق إلى إصابة 6 رجال إطفاء بحالات اختناق وحروق، وعمل أهالي المدينة على مساعدة سيارات الإطفاء.

وبينما تحقق الأجهزة المختصة بأسباب الحريق، تتحدث بعض المعلومات عن انفجار قارورة للغاز مما أدى إلى احتراق السوق بالكامل.

ويقول البعض إن الحريق قد يكون مفتعلا من بعض الجهات المستفيدة، خصوصا أن المجلس البلدي في طرابلس بالتعاون، مع مجلس الإنماء والإعمار يستعدان لافتتاح سوق جديد للخضار قريبا في المدينة.

ويعتبر احتراق عشرات بسطات (فرشات) الخضراوات في سوق بمثابة كارثة اقتصادية، حيث تستفيد مئات العائلات في تلك المنطقة من هذا السوق الشعبي لتأمين قوتها اليومي.

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وطالب العشرات من أصحاب البسطات الدولة اللبنانية والهيئة العليا للإغاثة بتعويضهم ومساعدتهم في إصلاح السوق بأسرع وقت، مشيرين إلى أن الحريق شرّدهم وحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد.

وبدا السوق، صباح الأحد، محترقا بالكامل، في وقت وفد عدد من الباعة لتفقد ما تبقى من الممتلكات.

ومنطقة التبانة في طرابلس، واحدة من أفقر المناطق في لبنان، حيث يتراجع النمو، وتغيب المشروعات التنموية، وفرص العمل.

وبحسب تقارير دولية، تعتبر طرابلس المدينة الأفقر في حوض البحر المتوسط، حيث يعيش أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر.