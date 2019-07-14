الكويت تسجل نموا في ناتجها المحلي

وأظهرت البيانات أن القطاع النفطي نما 1.3 في المئة في الربع الأول، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.1 في المئة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.5 في المئة هذا العام، ارتفاعا من 1.7 في المئة مقدرة لعام 2018، وفق ما ذكرت "رويترز".
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