زلزال مدمر يضرب إندونيسيا

وأوضحت الهيئة أن "الزلزال كان بقوة 7.3 درجة، ووقع على عمق 10 كيلومترات".
ولم ترد أي أنباء بعد عن ضحايا أو أضرار جراء الزلزال.
يشار إلى أن زلزال ضرب اليوم الأحد منتجع بروم الساحلي في غرب أستراليا، بقوة 6.9 درجة.
ولم ترد تقارير بعد عن أضرار أو إصابات من الزلزال.
وذكرت الهيئة إن مركزه كان على عمق 33 كيلومترا على بعد نحو 203 كيلومترات من المدينة التي تقع في ولاية أستراليا الغربية.
وتقع بروم في منطقة كيمبرلي التي تضم مواقع للتعدين وإنتاج البترول في شمال غرب أستراليا.
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