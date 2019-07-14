قسد تقضي على "العقل الاقتصادي" لـ"داعش"

قتلت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من طيران التحالف الدولي "ثابت صبحي فهد الأحمد أو كما يُعرف بـ"الشيخ ثابت"

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عن مقتل وزير النفط لدى تنظيم "داعش" المدعو "ثابت صبحي فهد الاحمد" بعملية نوعية نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وذكرت "قسد" في بيان لها، أنهم "عثروا أيضا خلال العملية على أسلحة نوعية بمنزله"، لافتة إلى "تفكيك عبوة ناسفة بقرية ابو حمام في ريف دير الزور"، كما نقلت "السومرية نيوز".

ويعد "ثابت صبحي فهد الأحمد" من أهم قيادات "داعش" في منطقة الصور بريف دير الزور، وكان أحد أكبر ممولي التنظيم والمسؤول عن بيع النفط وتهريبه ويعتبر العقل الاقتصادي لـ"داعش".