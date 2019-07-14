تقارير: نادي الهلال السعودي يبلغ الأسترالي ميلوس ديجينيك بالاستغناء عنه

وكان ديجينيك أثار الجدل أخيرًا بتغريدة فسرها الهلاليون والجماهير المنافسة على أن اللاعب سيعود لناديه السابق ريد ستار الصربي، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد.
من جهة أخرى، فضل الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال، تأجيل رفع أسماء المحترفين الأجانب المشاركين في دوري أبطال آسيا إلى المرحلة النهائية، على أن ترفع القائمة الأولية بأسماء اللاعبين المحليين فقط في الـ 21 من يوليو الجاري، دون أسماء المحترفين الأجانب.
وتتجه المؤشرات المبدئية إلى أن اختيار المدرب المبدئي وقع على الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز، على أن يحدد الاسم الأخير في الأيام المقبلة.
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