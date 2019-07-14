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انتحاري يفجر نفسه بوسط الصومال

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أفادت مصادر صحفية صومالية، أن انتحاريًا فجر نفسه، صباح الأحد، في مقهى بمدينة طوسمريب (عاصمة ولاية جملدغ).

ونقلت المصادر، عن شهود عيان، أن التفجير وقع في مقهى، بالقرب من مقر الإدارة المحلية في المدينة، وأسفر عن خسائر بشرية، دون تفاصيل عن عدد الضحايا.

ويقيم في طوسمريب، رئيس الحكومة الفيدرالية حسن علي خيري، إلى جانب مسؤولين من حكومته وأعضاء من البرلمان. وطوقت قوات أمنية مقر الإدارة المحلية تحسبًا لوقوع تفجيرات أخرى.

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