نفوق (2200 ) رأس من الماشية وانهيار( 1227 ) منزل و (5) مدارس بالكومة

هطلت أمطار غزيرة بمحلية الكومة بولاية شمال دارفور ، استمرت لأكثر من خمس ساعات متواصلة ، أدت لحدوث خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة جراء انهيار المنازل والمدارس والمستوصفات ، ومحطات المياه والطرق الداخلية برئاسة المحلية ، ونفوق الماشية .

وقال القيادي بالمنطقة محمد أحمد جزو ، أمس ، أن المنازل المنهارة بلغ عددها (1227 ) منها (503) انهار كلياً ونفوق (2200) رأس من الضأن والماعز الى جانب انهيار (5) مدارس ورياض أطفال وانجراف طرق داخلية بطول (6) كيلو متر وخروج (5) محطات مياه رئيسية عن العمل .

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مشيراً لتدخل بعض المنظمات وتقديمها لمساعدات عاجلة للمتضررين لكنها غير كافية .

وبحسب صحيفة الأخبار ، طالب جزو ، المركز بضروره التحرك العاجل لتوفير مواد اغاثية ومطلوبات طوارئ من ( خيام وبطانيات وناموسيات وغذاء وأدوية وطلمبات رش ) ، محذراً من مغبة تفاقم الأوضاع بالمنطقة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )