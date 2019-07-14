المهدي يبحث مع بوث والقائم بالأعمال دور أمريكا في سلام واستقرار السودان

بحث رئيس قوى نداء السودان، رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السفير دونالد بوث، والقائم بالأعمال الأمريكي استيفن كوستيس، دور الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

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كما بحث اللقاء الذي انعقد بدار حزب الأمة القومي أمس بحسب صحيفة الجريدة، واستمر لأكثر من ساعة، الوضع السياسي الراهن وآخر التطورات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وآخر التطورات على الصعيدين المحلي والدولي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)