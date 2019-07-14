جعفر الميرغني : ندعم جهود الوساطة وندعو لاتفاق يرفض الاقصاء

التاريخ: 14-يوليو-2019
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أبلغ نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني ، أمس مبعوث الاتحاد الأفريقي ، الوسيط في السودان البروفسور محمد لبات ، دعم ( الاتحاد الأصل )، لجهود الوساطات جميعها ، مؤكداً على ضرورة أن يتسع صدر الجميع لتلافي تعقيدات المشكل السوداني .
وقال الصادق : ” تلقينا أفكاراً واضحة من المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المكلف بالوساطة في السودان حول عملية التفاوض الراهن وضرورة دعمها ، وفتح شراكة واسعة لكل القوى الوطنية بعيداً عن الاقصاء ، ونقلنا لهم حرص حزبنا على ضرورة الاسراع في التوصل للاتفاق ، لسد الفراغ السياسي والدستوري القائم منذ شهور ” .
وأضاف أننا نسند روح أي اتفاق في السودان ، فمقصدنا هو خدمة الوطن ، والاسراع في تشكيل حكومة قادرة على تيسير أمور الدولة ورعاية شؤون المواطنين وحفظ الأمن ، ونرجو أن يتسع المجال للجميع للاسهام في نجاح المرحلة الانتقالية ، وعلينا الحرص حتى لايصبح الاتفاق ثنائياً .
وبحسب صحيفة الأخبار ، أكد الميرغني للوسيط الأفريقي أن حزبه يرفض الاقصاء ويستمع لكل الأطراف ويدعم الاتفاق من حيث المبدأ ، مؤكداً أن الوصول الى الاستقرار السياسي في السودان لن يمر دون اتفاق جميع الأطراف .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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