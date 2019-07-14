التاريخ: 14-يوليو-2019
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كشف رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير عن وجود بعض التحفظات بشأن الوثيقة الدستورية بين “المجلس العسكري” و”قوى الحرية والتغيير”.
وأكد الدقير في ندوة بمركز طيب برس أمس، أن التحفظات تتعلق ببعض النقاط البسيطة بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الدقير: لدينا تحفظات على الوثيقة الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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