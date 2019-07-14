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الدقير: لدينا تحفظات على الوثيقة الدستورية

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التاريخ: 14-يوليو-2019

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الدقير: لدينا تحفظات على الوثيقة الدستورية

كشف رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير عن وجود بعض التحفظات بشأن الوثيقة الدستورية بين “المجلس العسكري” و”قوى الحرية والتغيير”.

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وأكد الدقير في ندوة بمركز طيب برس أمس، أن التحفظات تتعلق ببعض النقاط البسيطة بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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