(العسكري) أكثر من مليار دولار موجودة بالبنك المركزي

كشف المجلس العسكري عن وجود ما يزيد عن مليار دولار في بنك السودان المركزي، وقال رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس الفريق أول صلاح عبد الخالق في تنوير لقادة الأجهزة الإعلامية الرسمية والخاصة بالقصر الجمهوري بحسب صحيفة السوداني، قال إن المجلس العسكري قام بسداد مبلغ (100) مليون دولار كجزء من ديون السودان الخارجية، وشراء احتياجات البلاد من الوقود التي قال إنها ستكفي حاجة البلاد حتى أغسطس القادم، معلناً عن توفير كميات من القمح والدقيق والأدوية.

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وأكد عبد الخلاق أن كل السلع والمواد الضرورية تم شراؤها من حر مال السودان بعد أن قام المجلس العسكري بإيقاف نزف الصرف الذي كان يمارسه نظام الإنقاذ البائد، واتهم الفريق عبد الخالق – جهات لم يسمها – قال إنها وراء تجدد صفوف الجازولين بولاية الخرطوم.

ووصف وجود حالات تزوير في شهادات التعليم العالي بالجريمة التي ينبغي أن يعاقب مرتكبوها بالإعدام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)