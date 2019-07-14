وفد ” التغيير ” يبحث مع الاتحاد الأفريقي الانتقال الديمقراطي

عقد وفد قوى اعلان الحرية والتغيير اجتماعاً مساء أمس الأول ” الجمعة ” ، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي حول الاتفاق مع المجلس العسكري .

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وبحسب صحيفة الأخبار ، قال رئيس حركة جيش تحرير السودان ، الأمين العام لنداء السودان ، رئيس الجبهة الثورية السودانية ، والقيادي بالحرية والتغيير مني أركو مناوي ، في تغريدة ب( تويتر ) : ” كان لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي بمقر المفوضية ، بحضور مكونات الحرية والتغيير ، مثمراً وبحث عملية الانتقال الديمقراطي والسلام والدور الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي في دعم العملية التفاوضية للوصول لحل سياسي شامل ينهي الأزمة ويحقق السلام ” .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )