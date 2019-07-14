توقيف متهم هارب عقب ارتكابه جريمة قتل باليرموك

التاريخ: 14-يوليو-2019
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تمكنت مباحث شرطة محلية جبل أولياء بالتنسيق والتعاون مع مباحث قسم شرطة اليرموك من ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل بعد أن هرب من مسرح الحادث.
وكان بلاغاً ورد لدى شرطة قسم اليرموك بأن شاباً في الرابعة والعشرين من عمره قد لقى حتفه بأحد الأحياء إثر تعرضه للطعن بسكين أحد المتهمين والذي لاذ بالفرار عقب ارتكابه للجريمة وفور ورود المعلومات تم إرسال الجثة للمشرحة وشكلت رئاسة شرطة محلية جبل أولياء فريقاً للبحث والتحري بواسطة مباحث المحلية ومباحث القسم بحسب صحيفة الإنتباهة، وأثناء التحري توافرت معلومات بتواجد المتهم في حي القطاطي بمايو، وفور المعلومات تم تشكيل قوة دهم ومداهمة الموقع والقبض على الجاني وبالتحري معه سجل اعترافاً قضائياً وأقر بارتكابه للجريمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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