مقتل (10) أشخاص في اشتباكات قبلية بشمال دارفور

لقى (10) أشخاص مصرعهم عصر أمس إثر اشتباكات مسلحة بين فريقين من قبيلة معروفة بمحلية أم كدادة التابعة لولاية شمال دارفور ونقلت مصادر أن الحادث وقع بين فريقين أبناء عمومة وذلك على خلفية خلافات بينهما حول قطع أراض زراعية.

وكانت الخلافات قد قادت أبناء العمومة بحسب صحيفة الإنتباهة، للمحاكم للفصل حول ملكية الأراضي، وكانت المحكمة المختصة قد نظرت في ملف القضية وأصدرت قرارها بأيلولة تلك الأراضي لأحد الفريقين، الأمر الذي لم يرتضيه الفريق الآخر.

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ويوم أمس تحرك الفريق الذي آلت إليه الأرض إلى المنطقة المتنازع حولها بغرض إعدادها للزراعة وإصلاحها إلا أنهم عند وصولهم تفاجأوا بأبناء عمومتهم مسلحين بالأسلحة النارية ومنعوهم من الوصول للأرض أو أية محاولة لإستصلاحها وزراعتها، ما قاد الفريقين للاشتباك وتبادل إطلاق النار بين الفريقين، ما أدى لمصرع عشرة أشخاص، ستة من فريق وأربعة قتلى من الفريق الآخر. وهبت الشرطة إلى الموقع للفصل بين الفريقين المتناحرين وتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وشرعت السلطات في التحقيق حول ملابسات الحادث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)