أربعينية فض الاعتصام (شموع ودموع) و(بالونات القصاص) تجوب السماء

التاريخ: 14-يوليو-2019 فى : أخبار 21 مشاهدة فاضت الخرطوم ومدن أخرى بنزول الآلاف للشوارع في أربعينية مجزرة القيادة، وأوقد السودانيون الشموع تخليداً للشهداء. وفي موقف جديد تشهده شوارع الخرطوم، أطلقت المواكب البالونات لحظات مغيب شمس أمس تأبيناً لشهداء فض الاعتصام وللمطالبة بالقصاص، وسط هتافات موحدة (دم الشهيد دمي). Advertisements وأطلقت مواكب (العدالة أولاً) التي انتشرت في شوارع العاصمة بحسب صحيفة الإنتباهة، مطالبات متواصلة بحكومة مدنية، فيما أغلقت السلطات كوبري المك نمر أمام المارين للخرطوم، وقامت بإغلاق كوبري النيل الأزرق (الحديد) بالكامل، وتكدست آلاف السيارات أمام جسور أخرى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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