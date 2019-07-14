نائب رئيس المجلس العسكري: هؤلاء يشهون صورة الدعم السريع

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، محاسبة أي مخطئ من قوات الدعم السريع، وكشف عن مندسين وأجهزة مخابرات تعمل لتشويه صورة الدعم السريع، من خلال تصوير فيديوهات تدين الدعم السريع.

وأوضح حمديتي أن هناك حملة منظمة تهدف إلى تشويه صورة الدعم السريع، وأشار في هذا الخصوص، إلى أنه لا يعقل أن يقوم شخص واحد بتصوير 59 فيديو ويدعي أن الذين يمارسون التعذيب هم من الدعم السريع، وأشار إلى أن الذي قام بالتصوير ربما يكون أتى بأفراد وجعلهم يرتدون زي الدعم السريع وتصويرهم، لافتاً إلى فتح 31 بلاغ منتحل شخصية للدعم السريع.

وأضاف دقلو، خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً بمنطقة حجر العسل بنهر النيل، يوم السبت، أن الدعم السريع تعرض إلى ظلم، وأشار إلى المهام التي يتصدى لها في حفظ الأمن، وتابع: "لو الدعم السريع تحرك الآن من الخرطوم فسوف يحصل ما يحصل، وأن أيام الاعتصام الثلاثة شهدت خروج كثيرين من الخرطوم خوفاً على أنفسهم".

وشدد على محاسبة أي فرد من قوات الدعم السريع، إذا ثبت ارتكابه لأي تجاوز، وقال إن الدعم السريع ليسوا ملائكة وسنحاسب من يخطئ.

وقال دقلو إن العلاقة مع قوى الحرية والتغيير علاقة شراكة حقيقية، ولدعم الاتفاقف لابد من الوحدة ونبذ الشتات، لأن الهدف هو أن يخرج السودان لبر الأمان.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن الانقلاب الذي أعلن عنه مؤخراً حقيقي، وأضاف "الانقلاب حقيقي ولكن هل نترك الانقلاب حتى يكتمل حتى تصدق الناس أن الانقلاب حقيقي وتحدث الكارثة".

