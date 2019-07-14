مبعوث الاتحاد الافريقي: المباحثات بين العسكري السوداني والمعارضة ستعقد اليوم

أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي في السودان محمد حسن لابات، أن المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وتحالف الحرية والتغيير المعارض، ستعقد اليوم الأحد.

وأوضح أن التأخير جاء بناءً على طلب تحالف الحرية والتغيير لإجراء مزيد من المشاورات.

كما وافق المجلس العسكري الانتقالي والتحالف المعارض يوم الجمعة، على الإعلان السياسي، الذي يحدد جميع سلطات الفترة الانتقالية.

وتوصل المجلس العسكري الانتقالي وتحالف الحرية والتغيير، تحت وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي في 5 يوليو، إلى اتفاق بشأن إنشاء سلطات انتقالية للحكم المشترك للبلاد.

كما اتفق الجانبان على مجلس للسيادة لمدة ثلاث سنوات بالتناوب وحكومة مدنية ذات كفاءة وطنية مستقلة.

ووافقوا على تأخير إنشاء مجلس تشريعي حتى يتم تأسيس مجلس السيادة والحكومة المدنية.