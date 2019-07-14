وكان المعهد قد أعلن أن هزة أرضية بقوة 2.7 ريختر سجلت في محافظة القاهرة، في تمام الساعة 11 و37 دقيقة مساءً.
وأوضح أن موقع الهزة الأرضية على دائرة عرض 29.9 وخط طول 31.4 شرق (جبل) المقطم، وشعر بها سكان المقطم وزهراء المعادي والمعادي ومناطق شمال شرقي القاهرة، مثل التجمع ومدينة نصر.
وأوضح بدوي خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "صدى البلد" في مصر، أن ما حدث أمس الجمعة نحو الساعة 12 من منتصف الليل، كان هزة أرضية ضعيفة بقوة 2.7 ريختر، وليست زلزالا.
وأشار إلى أن سبب الهزة الأرضية، ناتج عن "نشاط صناعي" في المنطقة.
وكشف بدوي أن السبت الماضي، شهد أيضا هزة أرضية خفيفة قوتها 1.7 ريختر، وكانت أيضا بسبب نشاط صناعي، مشيرا إلى أن هذه الهزات "لا ينتج عنها أي خطر".
وأكد المعهد القومي أن تلك الهزة لم تسفر عن أي خسائر، بيد أن رئيس قسم الزلازل لم يحدد طبيعة "النشاط البشري" المسبب للهزة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: هزة منتصف الليل ليست زلزالا.. والسبب "بشري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.