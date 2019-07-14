تحالف قوى الاجماع الوطني تلتزم بالاتفاق القديم مع العسكري

أعلن تحالف قوى الاجماع الوطني أحد اضلع قوي إعلان الحرية والتغيير في بيان له، مناقشة الوثيقتين اللتين تقدمت بهما الوساطة الأفريقية الاثيوبية حول مشروع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمة من الوساطة أعلن قوي الاجماع عن تحفظات جوهرية حول مضمون الوثيقتين.

وأشار البيان الي ان الوثيقة لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية ، بل وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.

وأضاف البيان مع كامل التقدير للدور والجهد المقدر للوساطة واللجان الفنية، فإن قوى الاجماع الوطني تعلن عن إلتزامها بكامل الاتفاق السابق مع المجلس العسكري الانتقالي، وما عبر عنه القرار الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه بالرقم ٨٥٤ وبتاريخ ٦ يونيو ٢٠١٩، والذي ينص على ضرورة إلتزام الطرفين بما توصلا اليه من اتفاق فيما مضى واكمال مالم يتم الاتفاق عليه وليس بداية التفاوض من جديد بمسلسل لا ينتهي.

وأكد أن قوى الاجماع تلتزم بتقديم رؤيتها لحلفائها في قوى إعلان الحرية والتغيير بما يصحح الموقف نحو الالتزام بأهداف الثورة والثوار، وفاءً لدماء الشهداء نحو سلطة مدنية انتقالية تفتح المجال لتحقق أهداف وشعارات الثورة من حرية وسلام وعدالة.