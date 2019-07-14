المجلس العسكري يكشف سر.. من يقود محاولات الإنقلاب؟

قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق ركن ياسر العطا، إن خلايا "النظام القديم" المعزول وراء المحاولات الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد بعد سقوط عمر البشير في 11 أبريل الماضي.

وأوضح العطا، خلال تصريح لصحيفة "الصيحة" المحلية الصادرة السبت، أن المحاولات الانقلابية هدفت لإبعاد المجلس العسكري الانتقالي والحرية والتغيير من المشهد السياسي.

وأضاف أن إحدى المحاولات الانقلابية كانت من ضباط يظنون أنهم يدعمون الثورة بهذا التصرف، وشدد على أنه كان يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى انفلات أمني يصعب تداركه.