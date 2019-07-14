احالة بلاغ متهم بقتل زميله داخل مكب نفايات ببحري للمحكمة

التاريخ: 14-يوليو-2019
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أحالت النيابة المختصة بلاغ يواجه فية الاتهام متهم تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي ، بمحكمة جنايات الجيلي ، وذلك بعد أن قام بقتل زميله ضرباً بحجر خرساني داخل مكب نفايات ، شمال بحري وذلك بعد أن أكملت كافة تحرياتها في البلاغ .
وبالعودة التفاصيل الأولية لهذه القضية ، بأن المتهم والمرحوم يعملان مع بعضهما في مكب النفايات ، ونشب شجار حاد بينهما أثناء العمل فقام المتهم بضرب القتيل على رأسه بحجر خرساني وتركه سابحاً في دمائه ، وقام أحد المواطنين بابلاغ الشرطة التي قامت بكل الاجراءات القانونية اللازمة وبعد العمل الفني أرسلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة .
وبحسب صحيفة الدار ، ألقى القبض على المتهم وأقر بجريمته وسجل اعترافاً قضائياً وقام بتمثيل الجريمة ومن ثم أحيلت الأوراق للمحكمة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
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