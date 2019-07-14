معتمد أمبدة يتفقد الأعمال النهائية وفصول لفك الاختلاط والاكتظاظ

في اطار جهود محلية أمبدة لمعالجة قضايا التعليم بالمحلية والاستعداد لاستكمال العام الدراسي 2019 م ، وقف اللواء ركن فيصل ساتي حمد معتمد محلية أمبدة ، من خلال الزيارة الميدانية بحضور الأستاذ أحمد عثمان حمزة المدير التنفيذي ، مدير الادارة العامة للشؤون التعليمية ، التخطيط والتنمية ، الاستشاري المتابع لتنفيذ المشروعات التعليمية ، وقف على أعمال التشييد والانشاءات التنموية المستمرة بعدد من مدارس المحلية بغرض فك الاختلاط والاكتظاظ وتهيئة البيئة المدرسية.

وشملت الزيارة مدارس الحارة 34 غرب الأمير ومربعات 35 ، 51 شمال وغرب السلام بنين بنات ، ومدرسة مربع 70 والسلام الجديدة 47 تم الوقوف على الأعمال والتشطيبات النهائية .

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وبحسب صحيفة الدار أكد معتمد أمبدة على الاهتمام المتعاظم بالعملية التعليمية بالمحلية والاستمرار في تهيئة البيئة المدرسية وتوفير معينات الاجلاس ، والكتاب المدرسي ، وتكملة نقص المعلمين ، والاهتمام بالزي المدرسي ، موجهاً بالاستمرار في معالجة الردميات لحماية المدارس من آثار فصل الخريف ، والاهتمام بفتح مجاري المياه ونظافة المدارس ، وازالة الانقاض وتحسين البيئة التعليمية ، وأن المحلية تعمل على تفعيل الجهد الشعبي لتحمل المسؤولية تجاه ترقية العملية التعليمية .

هذا وقد شهد بمدرسة الحارة 51 برامج توزيع عدد(5000) بطاقة التأمين الصحي الأيادي البيضاء للأسر عبر منظمة الاستجابة الخيرية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )