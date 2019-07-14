معلومات خطيرة للغاية.. (أجنبي) يزرع أصنافاً مجهولة بالجزيرة

التاريخ: 14-يوليو-2019
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كشف مجلس السلامة الإحيائية القومي عن معلومات خطيرة للغاية بزراعة أجنبي (سوري) أصنافاً مجهولة بالجزيرة، وقال رئيس المجلس إبراهيم حسين أمس، إن المجلس شرع في مراجعة قرار إجازة زراعة القطن المحور، وتكوين لجنة لمراجعة القرار الممنوح لوزارة الزراعة، بعد انتشار زراعة أصناف غير مجازة بالقطاعين المروي والمطري.
ونبه إبراهيم بحسب صحيفة الإنتباهة، إلى زراعة (14) ألف فدان بمشروع الجزيرة تتبع لشركة تسمى (الثمر الداني) لمستثمر (سوري) بأصناف مجهولة الهوية، وأضاف قائلاً: (لا تتوفر لدينا معلومات، ولا ندري من أدخلها وكيف أدخلت).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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