الكشف عن النقاط الخلافية بين “العسكري” و”الحرية والتغيير”

التاريخ: 14-يوليو-2019
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أعلن الوسيط الإفريقي في تصريحات صحفية أمس عن تأجيل الاجتماع المزمع بين العسكري والتغيير للدراسة والمصادقة على وثيقة الإعلان الدستوري إلى اليوم بطلب من الحرية والتغيير لمزيد من التشاور، وشكر المجلس العسكري لموافقته على التأجيل.
وتابعت مصادر داخل فندق “كورنثيا” وصول وفد المجلس برئاسة رئيس اللجنة السياسية شمس الدين كباشي وياسر العطا وانخرط الوفد فور وصوله في اجتماع مغلق مع الوسيط الإفريقي والإثيوبي وسط غياب تام لممثلي الحرية والتغيير.
وذكرت مصادر قريبة من ملف التفاوض أمس، تكدس الخلافات حول وضع الولايات وحكامها، وأضافت أن العسكري يرى أن هناك ولايات تحتدم فيها مشكلات وتستوجب وجود حاكم عسكري، بينما ترى الحرية والتغيير غير ذلك.
وقالت المصادر أن العسكري طالب باستقالة رئيس الوزراء من أي منصب حزبي حال ترشيحه، وبالمقابل اتفقت الأطراف على تكوين مجلس للوزراء من كفاءات وطنية مستقلة وغير حزبية. وأقر الإعلان السياسي الذي ينتظر أن توقع عليه الحرية والتغيير والمجلس العسكري، حرمان أعضاء مجلسي (السيادة والوزراء) من الترشح في الانتخابات التي تلي المرحلة الانتقالية.
وفي سياق متصل بحسب صحيفة الإنتباهة، طالب الوسيط الإفريقي الحرية والتغيير بالإسراع في إكمال المشاورات وعقد الاجتماع اليوم في موعده.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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