أسرة تعثر على أبنها التائه متوفياً بين الجبال في ظروف يكتنفها الغموض

دونت الشرطة بالولاية الشمالية بلاغاً تحت طائلة الوفاة في ظروف غامضة بقسم الشرطة دائرة الاختصاص ، بعد العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره متوفياً بين الجبال .

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وبحسب صحيفة الدار أن أسرة الشاب قد دونت بلاغ فقدان له ، وبالبحث المتواصل عنه عثر عليه متوفياً ، عليه أتخذت الشرطة كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة ، وبأورنيك جنائي وأمر تشريح صادر من النيابة ، نقلت الجثة للمشرحة لاكمال الاجراءات ودون بلاغ تحت المادة (51) اجراءات الوفاة في ظروف غامضة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )