النيابة ترفض طلب فحص دفاع قضية سيدة تتهم فيها زوج شقيقتها باشانة سمعتها

رفضت النيابة العامة طلب فحص تقدم به محامي دفاع متهمين ، في بلاغ سيدة اتهمت فيه زوج شقيقتها ورفيقه بتهمة اشانة سمعتها في تظهير شيك ، وأشارت النيابة في قرارها برفض الطلب المقدم وتأييد قرار رئيس النيابة العامة بمنح الشاكية الاذن في مباشرة دعواها في مواجهة المتهمين ، وتعديل مواد الاتهام الادلاء بالبيان الكاذب والتزوير تحت المادتين 97 /123 من الفانون الجنائي على أن تعدل مواد الاتهام لتكوين مواد الاتهام 114 / 123 من القانون الجنائي وعلى أن يخطر الأطراف بالقرار .

وتشير تفاصيل البلاغ الأولية الى أن الشاكية شرعت في اجراءات قانونية تتهم فيها زوج شقيقتها ورفيقه قد رفعا ضدها دعوة في مواجهتها مدعي تظهير شيك لها ، وهي لاعلاقة لها بالشيك تحت المادة 179 من القانون الجنائي ، حيث جاء تقرير المختبر الجنائي بأن الخطوط على الشيك مطابقة لخط هذا المتهم .

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وبحسب صحيفة الدار قد قام المتهم بالتنازل عن تلك الدعوة دون موافقتها ورضاها حيث أنها كانت بالحراسة ومن ثم أحيل البلاغ للمحكمة التي شطبت الدعوة في مواجهة المتهمين في الدعوة التي سبق وأن قدمتها الشاكية ضدها ، ليتقدم محاميها بطلب فحص ثم رفض من قبل النيابة العامة بمواجهات للشاكية لاقامة دعواها واجراءات البلاغ .

الخرطوم( أخبار الخليج 365 )