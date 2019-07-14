الشرطة تحقق حول العثور على جثة طفل بالقرب من منطقة زراعية بالشمالية

تحقق شرطة تنقاسي بالولاية الشمالية حول العثور على جثة طفل لم يكمل عامه الأول بالقرب من أرض زراعية بالمنطقة ، وفور العثور عليه تم الاتصال بالشرطة التي سارعت الى موقع الحدث برفقة تيم مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني على الجثة ، من تأمين المكان ، ورفع البصمات ، وعمل الرسم الكروكي .

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وبحسب صحيفة الدار وبأورنيك جنائي صادر من النيابة ، تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ، كما تم تدوين بلاغ تحت المادة (51) اجراءات الوفاة في ظروف غامضة بقسم الشرطة دائرة الاختصاص .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )