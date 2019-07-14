الشرطة تحقق حول العثور على جثة طفل بالقرب من منطقة زراعية بالشمالية

التاريخ: 14-يوليو-2019
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تحقق شرطة تنقاسي بالولاية الشمالية حول العثور على جثة طفل لم يكمل عامه الأول بالقرب من أرض زراعية بالمنطقة ، وفور العثور عليه تم الاتصال بالشرطة التي سارعت الى موقع الحدث برفقة تيم مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني على الجثة ، من تأمين المكان ، ورفع البصمات ، وعمل الرسم الكروكي .
وبحسب صحيفة الدار وبأورنيك جنائي صادر من النيابة ، تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ، كما تم تدوين بلاغ تحت المادة (51) اجراءات الوفاة في ظروف غامضة بقسم الشرطة دائرة الاختصاص .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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