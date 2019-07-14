القبض على تشكيل عصابي يستخدم فتاة كطعم لابتزاز ضحاياه

التاريخ: 14-يوليو-2019
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ألقت شرطة محلية الخرطوم متمثلة في مباحث القسم الشرقي القبض على شبكة اجرامية متخصصة في الابتزار مكونة من أربعة أفراد بينهم فتاة ، تقوم الشبكة بتجنيدها كطعم في الشارع العام وعند اختلاء الضحية بها تتم مداهمته ونهب ماعنده من أموال .
وتشير التفاصيل الى ورود لقسم شرطة الخرطوم شرق يفيد فيه الشاكي وهو أجنبي الجنسية يقطن أحد الأحياء الراقية شرقي الخرطوم ، بأنه تعرض لابتزار أفقده خزنة بها سد من ذهب ومبلغ 10 ألف دولار وشاشة كبيرة و30 ألف جنيه سوداني ، وتكررت عدد من البلاغات المماثلة ، مما دفع العقيد شرطة محمد سيد الفكي رئيس القسم الى تكوين تيم من مباحث القسم بقيادة الملازم خباب بابكر علي ، عكف التيم على جمع المعلومات والمتابعة الدقيقة والتحري بعد تفعيل المصادر حتى توصل لخيط رفيع قاده الى اكتشاف الشبكة بعد نصب كمين محكم تمكن من القبض على المتهمين وضبط كافة مسروقات البلاغ ، وضبطت عربة ماركت ( توسان ) توظفها العصابة في عملها وتبين أنهم يمارسون جرائمهم باستئجار سيارات الليموزين ويغيرون اللوحة بغرض التموية .
وبحسب صحيفة الدار أن اللواء شرطة عمر ميرغني فضل مدير شرطة محلية الخرطوم أوضح في تصريح لاعلام شرطة ولاية الخرطوم ، أن العصابة التي تم ضبطها تعتبر من أخطر العصابات المنظمة على الاطلاق المكتشفة خلال هذا العام ، مشيداً بالمجهود الكبير الذي بذله التيم .
الفريق شرطة خالد بن الوليد مدير شرطة ولاية الخرطوم أثنى على الانجاز مؤكداً قدرة شرطة الولاية على فك طلاسم كافة الجرائم وعدم تقييد جريمة ضد مجهول .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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