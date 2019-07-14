(العسكري): جهات قامت بتصوير (51) مقطع فيديو لفض الاعتصام بغرض التشويه

التاريخ: 14-يوليو-2019
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قال المجلس العسكري إنه يتحفظ على معلومات كثيرة سيفرج عنها عقب انتهاء عمليات التحقيق في أحداث فض الاعتصام. واتهم نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) أجهزة مخابرات ومن وصفهم بالمندسين وسط قوات الدعم السريع بأنها تعمل على تشويه صورتها.
وقطع “حميدتي” لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بمنطقة (حجر العسل) في نهر النيل أمس بحسب صحيفة الإنتباهة، قطع بأن جهات – لم يسمها – قامت بتصوير أكثر من (51) مقطع فيديو تزعم أنها لجنود يتبعون لقوات الدعم السريع قاموا بفض اعتصام القيادة العامة بغرض تشويه صورتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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