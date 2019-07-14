هل يخشى نشطاء الإصلاح الغدر التركي حتى يبددوا أموالهم في الإقامة العقارية ؟

كشفت إحصائيات صادرة عن مؤسسة تركية، عن إرتفاع أعداد اليمنيين الذين يمتلكون عقارات في تركيا خلال الأربع السنوات الماضية، أكثرهم من نشطاء حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع تنظيم الإخوان في اليمن .

ووفقاً لبيانات مؤسسة الإحصاء التركية، بلغ عدد العقارات التي اشتراها اليمنيون خلال السنوات الأربع الماضية نحو 3 آلاف منزل، منها شقق سكنية، وفلل، وتوزعت المشتريات العقارية لليمنيين في إسطنبول ومدينة أنطاليا وبورصا وأنقرة.

ويرى مراقبون سياسيون أن إقدام نشطاء حزب الإصلاح على تبديد أموالهم في شراء العقارات بتركيا هدفه الحصول على الإقامة العقارية بشرائهم منازل لا تقل قيمتها على 100 ألف دولار وفقاً للقانون التركي.

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ويعتقد مراقبون أن الغدر التركي هو الهدف الرئيسي لشراء نشطاء الإصلاح للعقارات في تركيا .. لافتين إلى ما حدث للعديد من نشطاء إخوان مصر الذين كانت تركيا على إستعداد لتسليمهم إلى القاهرة مقابل عودة العلاقات بين البلدين .

ومثلت تركيا الوجهة الرئيسية لعناصر حزب الإصلاح الذين فروا من معارك مواجهة ميليشيا الحوثي في وقت مبكرة من انقلاب الميليشيا على الدولة، في سبتمبر 2014.

وتعتبر تركيا الداعم الرئيسي لتنظيم الإخوان الذي ينتمي جناح من حزب الإصلاح في اليمن إليه ويسانده في تحقيق أهدافه التي لا تختلف كثيراً عن أهداف ميليشيا الحوثي الإنقلابية .