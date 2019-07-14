بالأرقام.. اليمنيون غالبيتهم من الاصلاح يتصدرون مرتبة متقدمة في شراء العقارات بتركيا.. فما السر؟

كشفت تقارير رسمية في تركيا عن ارتفاع حجم الإستثمارات اليمنية في عدد من المدن التركية.

وأشارت إلى أن تركيا اجتذبت نحو 4 مليارات دولار من الأموال اليمنية التي خرجت من اليمن عبر قيادات تابعة لحزب الاصلاح خلال السنوت الأربع ونصف الماضية، وفقاً لبيانات حجم الاستثمارات اليمنية في تركيا، وإحصائيات تملك اليمنيين للعقارات في عديد من المدن التركية.

وأفادت مؤسسة الإحصاء التركية، أن عدد اليمنيين الممتلكين للعقارات في تركيا ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، حيث احتل حملة الجنسية اليمنية المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكثر الجنسيات الأجنبية الذين يمتلكون العقارات في تركيا.

ووفقاً لبيانات مؤسسة الإحصاء التركية، بلغ عدد العقارات التي اشتراها الاصلاحيون خلال السنوات الأربع الماضية نحو 3 آلاف منزل، منها شقق سكنية، وفلل، وتوزعت المشتريات العقارية لليمنيين في إسطنبول ومدينة أنطاليا وبورصا وأنقرة.

Advertisements

وقد تمكن عدد كبير من المتواجدين في تركيا، والتابعين لحزب الإصلاح، من الحصول على الجنسية التركية والذين تجاوزت استثماراتهم، ومشترياتهم العقارية 250 ألف دولار، ومن خلال استثماراتهم منحوا الجنسية التركية.

ووفقاً لقانون الاستثمار التركي والتي تمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب وشملت اليمنيين، عند شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أو توظيف عدد معين من الأتراك، أو تُمنح الإقامة في تركيا عند شراء عقار بقيمة 100 ألف دولار.

وينشط المستثمرون اليمنيون في تركيا في مجال المشروعات العقارية الإسكان، العمارات والمباني وبيعها شققاً سكنية، والخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة المطاعم والمقاهي، ومكاتب السياحة والترويج واستقدام المستثمرين اليمنيين من اليمن ودول أخرى إلى تركيا، وشركات الاستيراد والتصدير، وتسويق المنتجات التركية إلى اليمن.

وبحسب البيانات الرسمية المقدمة من إدارة الهجرة التركية للسفارة اليمنية في أنقرة، تجاوز عداد اليمنيين المتواجدين في تركيا أكثر من 15 ألف يمني، ويتواجدون في عدة مدن تركية.