أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الأخبار: * مواكب (العدالة أولاً) تحتشد بالميادين * “حميدتي”: الدعم السريع مخترق * مصر تنشط في التواصل مع الأطراف و(الشيوعي) يمتنع * بدء تنفيذ زيادة الأجور بالقطاع الخاص الإنتباهة: * الغموض يكتنف مصير التوقيع على وثيقة الاتفاق * شموع وبالونات في سماء الخرطوم تأبيناً للشهداء * زراعة آلاف الأفدنة بأصناف مجهولة بالجزيرة * (العسكري): جهات قامت بتصوير (51) مقطع فيديو لفض الاعتصام بغرض التشويه * الآلاف يخرجون في مليونية (العدالة أولاً) * الشيوعي يرفض وثيقة الاتفاق مع العسكري *انهيار (503) منزل بسبب سيول في (الكومة) الأهرام: * تطور مفاجئ.. الشيوعي يقاطع الفترة الانتقالية * قوى الحرية تكشف تفاصيل تأجيل التوقيع على الوثيقة الدستورية * “دقلو”: مخابرات ومندسون يعملون لتشويه صورة الدعم السريع * خروج مواكب تطالب بالتحقيق في أحداث الاعتصام * (العسكري): شرعنا في سداد ديون السودان الخارجية السوداني: * (العسكري): مليار دولار بالبنك المركزي * (الشيوعي) يرفض اتفاق (العسكري) و(قوى الحرية) * الدقير: لدينا تحفظات على الوثيقة الدستورية Advertisements * “حميدتي”: أجهزة مخابرات تعمل على تشويه صورة (الدعم السريع) الجريدة: * الآلاف يتظاهرون بالعاصمة والولايات * الشيوعي يرفض مسودة الاتفاق بين (قوى الحرية) و(العسكري) * المهدي: لا بد من إبعاد الجيش عن العمل السياسي والعسكريون أكبر ضحايا الانقلابات اليوم التالي: * الشعب يوقد الشموع إحياءً لذكرى الشهداء * “حميدتي”: مندسون ومخابرات وسط (الدعم السريع).. وسنسترد المال المنهوب * (الشيوعي) يرفض مسودة الاتفاق ويقاطع الفترة الانتقالية * تأجيل جلسة مناقشة الوثيقة الدستورية لليوم أخبار اليوم: * (الشيوعي) يرفض مسودة الاتفاق بين التغيير والعسكري ويقاطع الفترة الانتقالية * تجمع المهنيين: المسودة غير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي * آلاف المتظاهرين يخرجون للمطالبة بالقصاص لشهداء الاحتجاجات * مولانا الميرغني بعد غياب من التصريحات يحذر من تحويل السودان لحلبة صراع ويقول: لم أعتزل العمل السياسي الدار: * تأجيل جلسة مناقشة الوثيقة الدستورية لليوم الأحد * “حميدتي”: مندسون وأجهزة مخابرات وسط قوات الدعم السريع لتشويه صورتها * شاكية تتهم زوج شقيقتها بإشانة سمعتها والنيابة ترفض طلب الفحص * بالصورة والقلم.. القبض على تشكيل عصابي يستخدم فتاة كطعم لابتزاز ضحاياه * أسرة تعثر على ابنها التائه متوفياً بين الجبال في ظروف يكتنفها الغموض الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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