فتاة سودانية تحكي عن ذكرى حزينة لأحد شهداء “فض الإعتصام” امام القيادة العامة للجيش

كتبت “هيفاء حسن” بأسى وحزن عن ذكرى حزينة لأحد شهداء فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، لاقت تفاعلاً من أعداد كبيرة بمواقع التواصل قائلة :

في ٢٠١٣ شهر ١ ، أول ما عرفتك قلته لي ” والله ياخ انا بريدك شديد لو مت ودخلت الجنه و قالو لي اختار ١٠ انفار نجيبهم ليك حاختارك، قلته ليك ولو قالو ليك ٥ ضحكت وقلته لي برضو حاختارك”

فبالله ما تنسى .. اختارني بقو ٧٠ بدل ١٠

مطر، رفيق الدرب ، حبيب الروح ، صديقي الصدوق

أول شي أهلاً وسهلاً .

في يوم ٢٩ رمضان بعد ما اتكلمته معاك بساعات ومن ما صحيت حاسه بي احساس غريب و بالصدفه لبست أسود في أسود مشيت الشغل و أنا في الطريق كلو بفكر فيك وصلته المكتب قريت خبر انك مفقود ضربت ليك تلفونك مقفول لأول مره في حياتي حسيت بيك فجأه كأنك واقف جمبي قلبي اتقبض قلته ياخ بطلي عواره بسم الله إن شاءالله بكون متدسي في مكان و تلفونو وقع منو؛ بس جوا قلبي عرفته انك بالجد واقف جمبي وانا ما بتخيل خفت شديييد، أبيت اصدق لحدي ما شفت الصوره و لقيت الناس كلها بتضرب لي و ترسل لي و انا مامستوعبه الحصل دا شنو بقيت ببكي ما لأني مصدقه بس لأني خايفه أصدق خايفه أصدق يمكن لأني ما كنت عارفه اعمل شنو ولا احس بشنو.

استمرت الحاله دي لمدة اسبوع بعدها جاتني حالة صمت داخلي و خارجي ما حسيت بشي ولا متذكره شي بس كل ما انوم الصمت بتكسر ببكاء هستيري في الحلم ودا كله خوف من إني اصدق ما صدقت ولا حصدق في يوم إنك مت، لحدي يوم زرتني وأكدت لي انك ما مت، في الحلم ضربت لي وانا كالعاده ببكي قلت لي مالك بتبكي؟ قلت ليك مطر إنت وين إنت حي؟ قلت لي انا حي و ما مت وقاعد في البيت بس ماف زول عارف غير ناس بيتنا ، طيب انت وين من زمان قاعد وين، قاعد مع امي، طيب اجيك ؟ اي تعالي لكن ما تكلمي زول و سجلي الرقم دا لو احتجيني في اي وقت اضربي لي.

من اليوم داك صحيت مبسوطه ، اي شك او خوف بإنك مافي مكان كويس راح، الحمدلله مطر ما مات مطر حي وفي منزلة الشهداء، بقيت عايشه عادي بمشي الشغل و اجي واليوم بمر لحدي ما الدنيا تروق والناس تنوم…… تاني بنهار! أعفي لي يا مطر البكاء الكلو يوم الماف ليو داعي دا، بس والله عشان مشتاقين ونفسي اتكلم معاك و تحكي لي حصل ليك شنو والضربك منو و ليه انت وليه في راسك ليه ما في مكان تاني ليه ما ادوك فرصه تقاوم، إنّا لله وإنّا اليه راجعون ، لا اله الا الله والحمدلله على قضاء الله.

شكراً يا مطرونه على كل شي، إنك بنيت شخصيتي و كنت خير رفيق و صديق من ٢٠١٣ و للأبد ، شكراً زاتها ما كفايه وانت قاعد معاي و انا عارفه و حاسه بيك و بلاقيك كل يوم في الحلم.

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مطر علمني ما اتكلم في زول الّا بالخير٦ سنين عمره ما جاب سيرة زول بباطل ولو عايز يحكي لي قصة للعبره بحكيها بدون ذكر أسماء ، عمره ما فضح سر زول عمره ما قصّر مع زول و كان عايش للناس ولأهله

مطر مره ضرب لي بليل قال لي في مرأه كبيره راقده في الشارع وانا ما شايل معاي قروش جهزي لي بطانيه و سندوتشات اجيبهم ليها مطر بمشي يشتري العاب ويغلفهم و يوديهم لأطفال المايقوما

بحب الفرح بحب يفرّح الناس، ماف زول عرّس ما زفاهو، لدرجة والله مره مشى زفّا عرسان لقاهم في الشارع عربيتهم خسرت بيهم.

مطر كل مره كان بتأخر في رجعة البيت لأنو كان بوصل الناس الما لاقيه مواصلات لحدي بيتهم

مطر الصاحب و الخادم لأهله و أخواته و عماته و خالاته و اكتر زول مصاحبهم كلهم.

مطر طفل بريء يوم المناقشه بتاعتو ضرب لي الصباح و هو ببكي قال لي يا هيفاء أمي فخوره بي شديد و انا فرحان شديد إني رفعته راسها بعدين قعد يضحك.

مطر مره قال لي انا بكاااااي بالمناسبه زي ماما سيده ما تشوفيني كده، انا لسه بطوط (تمتم) على قول عماتي.

مطر اخر مره اتكلمته معاه في التلفون قال لي فال اختي بقى عمرها ١٣ سنه وايمان اسي عرست اناما عارف انا سافرته شهرين ولا سنتين لكن الحمدلله الكبروا .

مطر صاحب السودان كلو، في اي حته عندو صاحب لأنو عمرو ما حكم على زول ولا أذى زول ولا قصّر مع زول بتقبل الناس بكل انواعها و بتعلم منهم و بعلمهم

لك الرحمه والمغفره يارب، عمري ما حتكلم عنك بصيغة كان، دائماً ححكي عنك وح أورّي الناس محمد مطر دا منو، إنت معانا دايماً وانا اصلاً شخصيتي دي كونتها منك انت و للأبد حتكون جزء لا يتجزأ مني.

أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه و الحمدلله الحمدلله والله فخوره بيك شديد و فرحانه ليك شديد، انا عارفه انّك مبسوط و بتكتشف في حاجات جديده في الاسترو عارفاك بتحب الخارجيات دي لكن أعفي لي قلة حيلتي و جرحي الما عايز يبرا دا أعفي لي دموعي دي وما تنسى تسوقني مع ال٥ قافله عليك انا، مع السلامه لحدي ما نتلاقى ، في أمانة الله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)