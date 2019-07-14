الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم جديدة لميلشيا الحوثي غربي تعز

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، مساء السبت، محاولة تقدم لميلشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وأفشلت قوات الجيش الوطني هجوماً للميليشيا في جبهة البرح غربي المحافظة، متمكنة من صد محاولة السيطرة على أحد المواقع الاستراتيجية المطلة على مفرق البرح بخط تعز – الحديدة، وفق موقع الجيش "سبتمبر نت".

وأسفرت المواجهات عن مصرع 8 عناصر من ميلشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين، بالإضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر للميلشيا.