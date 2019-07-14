توقف نحو 70% من إنتاج النفط في خليج المكسيك

ذكر مكتب السلامة والإنفاذ البيئي التابع لوزارة الداخلية الأمريكية، السبت، أن نحو 70% من إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، توقف جراء الإعصار الاستوائي "باري".

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرغ عن المكتب أن حجم الإنتاج الذي توقف جراء الإعصار يصل إلى 1.33 مليون برميل يومياً من النفط، إلى جانب نحو 1.54 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وتم إخلاء 283 من الأرصفة النفطية العائمة و10 منصات حفر.

وكانت قوة العاصفة الاستوائية "باري" اشتدت لتصبح إعصاراً، وذلك قبل أن تصل إلى اليابسة على ساحل مدينة لويزيانا الأمريكية السبت.

وذكر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن السرعة القصوى للرياح المصاحبة للإعصار بلغت 75 ميلاً في الساعة (120 كيلومتراً في الساعة).

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وحذرت الهيئة الوطنية للطقس من زيادة في نشاط العاصفة بشكل يهدد الحياة بالمناطق الساحلية في لويزيانا ومسيسيبي، مع هطول غزير للأمطار وفيضانات مفاجئة ورياح قوية من شأنها أن تُسقط أشجار وخطوط الكهرباء.

ويشعر المسؤولون في نيو أورليانز بالقلق، بينما تحظى مناطقهم المنخفضة بالحماية من خلال سلسلة من السدود والمضخات.

وعلى الرغم من أن النظام قد تحسن منذ إعصار كاترينا، فإن نهر المسيسيبي، الذي يمر عبر مدينة لويزيانا، هو بالفعل على مستوى عال من حيث منسوب المياه.

وتسبب إعصار كاترينا في فيضانات مدمرة وأسفر عن مقتل أكثر من 1800 شخص عندما ضرب المنطقة في عام 2005.