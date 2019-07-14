المغني العالمي “وايكليف جين” يغني للثورة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيس بوك ويوتيوب يحتوي المقطع على أغنية أجنبية داعمة للثورة السودانية بعنوان (ملكة نوبية) للمغني العالمي “وايكليف جين” .

وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) فإن “وايكليف جين” هو مطرب راب وريغي ومنتج موسيقي هايتي واسمه الحقيقي “وايكلف جينل جين” يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية و مولود في “كروا دي بوكي” سنة 1969 .

ووجد العمل تفاعلاً كبيراً جداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وخارجه ، حيث تعتبر الثورة السودانية الآن مثالاً للتحضر و الرقي في المطالبة بالحقوق وذلك لسلميتها .

وعبر المغني عن إعجابه بالكنداكات السودانيات لقوتهن ، و الأطفال أيضاً لدورهم الكبير في الثورة ، وقال إن مملكة كوش ستعود مجدداً .