الشيخة موزا تستحوذ على جميع أسهم بنك الزيتونة التونسي

الخليج 365:

استحوذ الفرع التونسي لمجموعة ماجدة القطرية التابعة للشيخة “موزا بنت ناصر المسند”، والدة أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، رسميا على جميع أسهم بنك “الزيتونة” في تونس.

جاء ذلك حسبما أفاد موقع البورصة (ILBOURSA) التونسي الناطق بالفرنسية، السبت.

وذكر الموقع أن مجموعة “التريكي” أنهت إحالة حصتها في بنك الزيتونة لصالح الفرع التونسي لمجموعة ماجدة القطرية والبالغة 20.903% بقيمة 111.88 مليون دينار تونسي (38.7 ملايين دولار) ليصبح بذلك بنك الزيتونة قطري 100%.

ولفت إلى أن مجموعة التريكي، اشترت مطلع شهر يوليو/تموز العام الماضي، كافة أسهم البنك الإسلامي للتنمية، والتي قالت إنها تشكل 20.9% من رأسمال بنك الزيتونة.

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وأكدت أنّ العملية كلفت مجموعة التريكي 102.8 ملايين دينار بسعر موحّد عن السهم بلغ 4100 مليم.

وقال الموقع، إن الفرع التونسي لمجموعة ماجدة القطرية، اشترى في 22 مارس/آذار الماضي، من رأسمال بنك الزيتونة أسهم 4 مجموعات وهي: بولينا القابضة (2.26%)، ومركزية الحليب بالوطن القبلي، ومجموعة “دليس” (2.26%)، ومجموعة مختار القابضة (5.42%).

ووفق الموقع، فإن مجموع أسهم المجموعات المذكورة كان يمثل 9.4% من رأسمال بنك الزيتونة، وأنّ كل سهم بيع في البورصة بـ4.060 مليم، بما مثل مبلغًا يساوي 48.2 مليون دينار (حوالي 16 مليون دولار).

وبذلك أصبح رأسمال بنك الزيتونة بعد إتمام الصفقات مملوكًا بنسبة 100% من قبل شركة ماجدة بتونس، بعد أن اشترت في وقت سابق أيضًا حصة الدولة في البنك المصادرة من صهر الرئيس الأسبق “زين العابدين بن علي”، “صخر الماطري”.

وذكر الموقع أنه بعد عملية إحالة الأسهم التي تمت اليوم، حققت مجموعة التريكي أرباح قيمتها بـ9.1 مليون دينار.