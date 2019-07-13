مبعوث ترامب يكشف عن هدف صفقة القرن

الخليج 365:

كشف المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات حقيقة خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ”صفقة القرن”، مشيراً إلى أنها تهدف إلى “إنهاء وجود حركتي حماس والجهاد الإسلامي”.

وقال غرينبلات في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نشر اليوم السبت، أن هدف خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لتصفية الصراع الإسرائيلي العربي، هو إنهاء وجود حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، مؤكداً أن الخطة لا تتضمن حل الدولتين وقضايا المستوطنات واللاجئين والقدس.

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وأضاف غرينبلات: “نحن لا نستخدم هذه العبارة، واستخدام هذه العبارة (حل الدولتين) يؤدي إلى لا شيء.. لا يمكن حل صراع معقد مثل هذا الصراع بشعار مكون من كلمتين.. نحن نطلب فقط من الناس الانتظار، وعندما يحصلون على الخطة السياسية سيفهمون كيف نرى أن كلا الطرفين يمكن أن يخرج من هذا الصراع بطريقة ممتازة، لكن الأمر يتطلب كثيراً من العمل الشاق”.

وقال: “نحن لا نقدم أي ضمانات للفلسطينيين.. فالقضايا بين الفلسطينيين والإسرائيليين صعبة ومليئة بالتحديات”.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن العلاقات مع الفلسطينيين مقطوعة منذ نهاية عام 2017، معرباً عن تمنياته في “أن يكون هناك تواصل”.