مقتل عناصر بارزة لـ حركة”الشباب‎”في الصومال بغارة أمريكية

الخليج 365:

كشفت مصادر أمنية صومالية، عن مقتل مسؤولين من حركة “الشباب”، جراء غارة شنتها طائرات أمريكية بدون طيار السبت، على بلدة “ساكو” في إقليم جوبا الوسطى (جنوب).

وقالت مصادر صحفية نقلا عن ضباط صوماليين، إن الغارة استهدفت سيارة تقل عناصر ومسؤولين من حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تنشط في جنوب البلاد.

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وكشفت المصادر عن مقتل طاهر معلم، والي إقليم “بنادر” (العاصمة مقديشو)، وعناصر تابعة له، بعدما تعرضوا لقصف جوي في بلدة “ساكو”، التي تسيطر عليها الحركة.

وعينت “الشباب” طاهر معلم، واليا على إقليم “بنادر” قبل أيام.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد “الشباب”، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.