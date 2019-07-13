- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
أعلنت الخارجية الإيرانية، السبت، توجه الوزير محمد جواد ظريف إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماع أممي، في إطار جولة أمريكية تشمل فنزويلا ونيكاراغوا وبوليفيا.
ونقلت وكالة أنباء “إرنا” المحلية (رسمية) عن سيد عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية قوله إن ظريف توجه إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين في الأمم المتحدة.
وأضاف موسوي أنه من المقرر أيضا أن يزور ظريف فنزويلا بعد ختام زيارته إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.
ولفت المتحدث الإيراني أن ظريف سيزور بعد ختام زيارته إلى فنزويلا كلا من نيكاراغوا وبوليفيا، بهدف إجراء لقاءات ثنائية مع مسؤولي البلدين.
ولم يشر المتحدث إلى ما إذا كان سيلتقي ظريف مسؤولين أمريكيين خلال تواجده في نيويورك.
وتأتي جولة ظريف في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيرانية يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماع أممي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.