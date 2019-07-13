يتميز بمهارة مجنونة.. كسول ومعجب بويليان..”الغربال” الصغير يرفض العيش في جلباب أخيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

صبي في الثالث عشرة من عمره، لكّنه صاحب مهاراتٍ ومقدراتٍ استثنائية في عالم كرة القدم وهو ما أهله ليصبح واحدًا من أهم اللاعبين في اختبارات البراعم التي تجرى بأكاديمية تقانة كرة القدم تحت إشراف الطاقم التدريبي للمنتخب الوطني بقيادة معتصم خالد، محمد موسى، حمد كمال.

عز الدين عبد الرحمن يعقوب المولود في العام “2006” هو من أسرة رياضية كاملة الدسم تضم في طياتها ثلاثة من لاعبي الكرة المعروفين بالسودان، أبرزهم شقيقه الأكبر محمد عبد الرحمن لاعب الهلال السابق والمريخ الحالي إلى جانب لاعب الوسط أيمن عبد الرحمن الذي ينشط بنادي حي الوادي نيالا، وسبق أن ارتدى شعار نادي الأهلي شندي أيضاً، بخلاف اللاعب عبد الكريم الذي يرتدي شعار شباب المريخ.

ويقول عز الدين الشهير بـ”عزو” لــ”السوداني” بأن حُبه لكرة القدم لا يرتبط بأشقائه لافتًا النظر إلى أنه بدأ مسيرته في المستديرة بمدرسة الخور السنية بأمدرمان وهي من المدارس المعروفة التي قال شقيقه أيمن أثناء الحوار مع أخيه الصغير بأنها تعد من أفضل المدارس لا سيما وأنها خرجت العديد من الأجيال والأسماء أبرزهم محمد عبد الرحمن إلى جانب شخصه وآخرين من ألمع النجوم بالدوري الممتاز.

ويضيف “عزو” خلال إفاداته بأنه علم بأن هناك اختبارات للبراعم عن طريق مدربهم بمدرسة الخور الذي حضر إليه وطالبه بالذهاب معه إلى الاتحاد العام لأجل إجراء بعض الاختبارات رفقة اثنين من اللاعبين الآخرين وهو ما حدث بالفعل.

ويمضي عزو في حديثه مع ” السوداني” بقوله إنه يعشق كرة القدم منذ الصغر، ويخطط لأن يصبح لاعباً كبيراً في المستقبل القريب، مشيراً في الوقت ذاته إلى رغبته في أن يصبح محترفاً بأحد الأندية الأوروبية..وكشف الشقيق الأصغر للاعب محمد عبد الرحمن خلال حديثه النقاب عن رغبته في الهجرة خارج السودان، وقال إنه دائم الحديث مع والده ووالدته عن ضرورة فتح باب الهجرة له عقب إكمال مراحله الدراسية وبالتحديد عقب الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية.

وقال عزو إن رغبته في الهجرة إلي أوروبا تجيء من منطلق أنه متابع جيد للكرة هناك، كما أنه يعشق نادي شيلسي الإنجليزي ويشجعه في جميع مبارياته ويحرص على حضورها ومتابعتها كما أنه معجب للغاية بلاعب الفريق اللندني المهاجم البرازيلي ويليان.

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وفجر الموهبة عزو مفاجأة حيث أشار إلى أنه لا يهتم بمتابعة الكرة السودانية كثيراً، رافضاً في الوقت نفسه الحديث عن شقيقه الأكبر محمد عبد الرحمن أو تقييم أدائه وقال ” لا أملك رأياً حول أدائه أو مستواه الفني”.

إلا أنه عاد وقال بأن الغربال الكبير يبدي اهتماماً كبيراً به وحرص على إهدائه ” كرة قدم” لدعمه ومؤازرته في مشواره الكروي.

ولفت ” عزو” النظر خلال إفاداته إلى أن أسرته تشجعه على مواصلة مشواره في كرة القدم مشيراً إلى أن شقيقه أيمن عبد الرحمن لاعب الوادي نيالا، اشترى له تيشيرت وحذاء رياضي لأجل التدرب به مع زملائه في اختبارات البراعم.

وحول برنامجه التدريبي يقول عز الدين عبد الرحمن بأنه يحرص على النوم المبكر، كما أنه يشرب ” اللبن” بناءٍ على توصية الطاقم الفني بمنتخب البراعم حسب قوله.

ومن جانبه، قال المدرب العام لمنتخب الشباب، الكابتن محمد موسى بإن اللاعب عزّ الدين عبد الرحمن، موهبة قادمة بقوة في كرة القدم السودانية مشيراً إلى أنه يملك مقدرات ومهارات عالية جداً في اللعبة، إلا أنه عاد وقال بأن عزو يحتاج إلى المزيد من العمل وبالأخص في الجوانب البدنية واصفاً إياه بـ( الكسول) الذي لا يهتم بتدريبات اللياقة، وقطع المهندس في الوقت نفسه بأن يحظى باهتمام من قبل الجهاز الفني الذي هو دائم الحديث معه عن ضرورة الاجتهاد وتقبل التدريبات والعمل على تنفيذ التوجيهات المقدمة إليه ..

ولم يتردّد مدرب المريخ السابق بقوله إن عزو إذا ما وجد الاهتمام والرعاية وحرص على تنفيذ التوجيهات فإنه سيصبح لاعباً كبيراً في يوم من الأيام مشيراً إلى أنه قد يكون أفضل من شقيقه الأكبر لاعب الأحمر محمد عبد الرحمن نفسه.