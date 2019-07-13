والي شرق دارفور يعلن اهتمام حكومته بتعليم وصحة الرحل

قطع والي شرق دارفور المكلف، اللواء ركن المزمل أبوبكر، بأن الزكاة بالولاية ظلت تقدم خدمات كبيرة ومتواصلة على مدار العام لمصارفها، وأعلن اهتمام حكومته التام بالرحل في تعليمهم وصحتهم وفتح المراحيل والصواني بمساراتهم، لكونهم شريحة مهمة.

وأثنى أبوبكر خلال مخاطبته المخيم الرعوي السادس الذي أقامه ديوان الزكاة بالولاية، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية بمنطقة (كرجي) في محلية بحر العرب على دور الزكاة وشركائها في خدمة شريحة الرحل بمضاربهم، وتوفير العلاج المجاني للإنسان والحيوان، وتمليك وسائل الإنتاج التي تناسب فقراء الرحل بالمنطقة .

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من جهته، أوضح أمين الزكاة بالولاية، ممثل الجهات المشاركة بالمخيم، آدم مختار إدريس، بحسب الشروق – أن أمانته خصصت أكثر من 10 ملايين جنيه دعماً للمخيم الرعوي، وأشار إلى أن المخيم يشمل علاجاً مجانياً لإنسان وحيوان المنطقة وتمليك فقراء الرحل ماشية، بجانب تكثيف العمل الدعوي بمناطق الرحل.

بدوره، امتدح المدير التنفيذي لمحلية بحر العرب، إبراهيم عبدالله، أمانة الزكاة وشركائها، لاهتمامهم المتواصل بخدمة الرحل، وأشار إلى جهود حكومة محليته ولجنة المسارات في فتح المراحيل والصواني على طول طريق سير الرحل للمصايف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)