وداع الفوج الأول لحجاج شرق دارفور

ودع المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد والتوجيه للإدارة العامة للحج والعمرة الفوج الأول (بحراً) من حجاج ولاية شرق دارفور حيث بلغ عدد الحجاج 624 حاجاً وحاجة متوجهين إلى سواكن ومن ثم يغادرونها بعد غد الاثنين إلى بيت الله الحرام.

وأعلن الأمين العام للمجلس الخليفة أبوبكر عثمان عن اكتمال الإجراءات والترتيبات مبكراً لحج 1440هـ، كما أعرب عن سعادته في المجلس بوداع الفوج الأول، مؤكداً متابعتهم المستمرة للحجاج ذهاباً وإياباً إضافة إلى معالجة كافة الإشكاليات التى قد تواجههم .

وأوصى الخليفة الحجاج بالصبر واليقين وكثرة الدعاء لهم ولأهل السودان خاصة والمسلمين عامة ليجنبهم شر الفتن

من ناحية أخري اعتبر ابوبكر عثمان أن الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري والحرية والتغيير هو التغيير الحقيقي الذي ينشده أهل السودان.

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فيما حدد مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة عمر مصطفى يوم 22-07-2019م القادم موعداً لوداع أول فوج من حجاج ولاية الخرطوم جواً عبر شركة ناسا وذلك بتشريف نائب المجلس العسكري الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو.

وقال عمر بحسب سونا – إن إدارته اطمأنت على اكتمال كافة الترتيبيات الصحية للحجاج، مشيراً إلى أن فوج شرق دارفور سوف يتوجه إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء جدة الإسلامي يوم الثلاثاء القادم الموافق 16-07-2019 .

وأكد مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة اكتمال استعدادات المملكة العربية السعودية للاستقبال وإسكان وإعاشة الحجاج ومن ثم ترحيلهم إلى المدينة المنورة.

من جانبها؛ طالبت مدير عام الشوؤن الاجتماعية – ولاية شرق دارفور؛ د. فاطمة الزهراء إبراهيم سعيد الإدارة العامة للحج والعمرة بضرورة زيادة عدد المرشدات للقيام بالتوعية وإرشاد الحجيج من النساء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)