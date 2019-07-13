بالفيديو : (الفادنية) تثير جدلاً حول الفنانة ندى القلعة على مواقع التواصل الاجتماعي

أشعلت الفنانة الجماهيرية ندى القلعة مواقع التواصل الاجتماعي بآراء وتعليقات متباينة ما بين الرفض والقبول وذلك من خلال تقديم أغنية جديدة بعنوان (الفادنية) ، حيث أثارت حفيظة البعض بحجة تناولها موضوعاً قبلياً وصفه البعض بالتخلف حيث ذكر أحد المعلقين قائلاً :(تخلف ما بعدو تخلف الناس البتشتم وتسئ ياخ هي حرة في البتغنيه.. وبعدين الفادنية مالم ؟!… والناس البتقول الحصة وطن ودا ما وقتو.. انت عملت شنو وساهمت بشنو ما دام شفت الفيديو و قعدت ….ما قدمت أي شي يفيد البلد ولا تظاهر ساااي… الناس تبطل البتعمل فيه دا ويحترمو الحاجة المعروضة قدامهم).

ومن جهة أخرى دافع البعض عن قبيلة الفادنية التي حملت عنوان القصيدة وموضوعها حيث قال أحد المعلقين :(طبعاً كل التعليقات سلبيه في حق الفادنيه عشان الفادنيه ناس فراس وأحرار ورجاله وعزة وشهامه وشموخ واي زول ينبذ في الفادنيه عندو عقدة نقص وحاسي روحو أقل منهم ابشرو بالخير ياالفادنيه ولايهمكم كلام اللقيط).

الأغنية التي أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي يقول مطلعها:

يالفادنية هوي..

انتو عربا لي

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يالفوقكم رجال..

ما فيكم ابدا ني

الخرطوم (أخبار الخليج 365)