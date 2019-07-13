الاتحادي “الأصل” يدعم جهود الوسطاء ويرفض الإقصاء

التاريخ: 13-يوليو-2019
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أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي دعم حزبه لجهود الوساطات جميعها التي تهدف لتحقيق الاستقرار بالبلاد، وضرورة أن يتسع صدر الجميع، لتلافي تعقيدات المشكل السوداني، فضلاً عن فتح شراكة واسعة مع كل القوى السياسية دون إقصاء.
والتقى نائب رئيس الحزب، جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني، يوم السبت، بمبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن لباد.
وقال الميرغني “تلقينا أفكاراً واضحة من المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المكلف بالوساطة الأفريقية حول عملية التفاوض الراهنة، وضرورة دعمها، وفتح شراكة واسعة لكل القوى الوطنية، بعيداً عن الإقصاء”.
وأوضح جعفر الصادق بحسب الشروق – أنه نقل له حرص الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على ضرورة الإسراع في التوصل إلى الاتفاق، لسد الفراغ السياسي والدستوري القائم منذ شهور.
وأكد الميرغني للوسيط الأفريقي أن حزبه يرفض الإقصاء ويستمع لكل الأطراف، ويدعم الاتفاق من حيث المبدأ، مشدداً على أن الوصول إلى الاستقرار السياسي في السودان لن يمر دون اتفاق جميع الأطراف.
وأضاف الميرغني “إننا نساند روح أي اتفاق في السودان، ومقصدنا هو خدمة الوطن، والإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تسيير أمور الدولة ورعاية شؤون المواطنين وحفظ الأمن”.
وأعرب عن أمله بأن يتسع المجال للجميع، للإسهام في نجاح المرحلة الانتقالية، مع الحرص على ألا يصبح الاتفاق ثنائياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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