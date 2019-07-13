المجلس العسكري ينفي تأجيل اجتماعه مع قوى الحرية والتغيير

التاريخ: 13-يوليو-2019
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أكد المجلس العسكري الانتقالي أن الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير قائم في مواعيده، وشدد على عدم صحة الأنباء التي أوردتها بعض الجهات حول تأجيل جلسة يوم السبت مع قوى إعلان الحرية والتغيير حول وثيقة الاتفاق النهائي.
وكانت أنباء ترددت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منتصف نهار السبت، حول تأجيل اجتماع العسكري مع قوى الحرية والتغيير.
وأوضح المجلس في تعميم صحفي أصدره يوم السبت،بحسب الشروق – أن جلسة السبت ستناقش الوثيقة الدستورية، وفقاً لما حددته الوساطة، وسيكون ذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بفندق كورنثيا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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