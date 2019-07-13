بالفيديو : المهدي يكشف السبب الحقيقي لمشاركة ابنه كمساعد للمخلوع البشير وكيف هزم نظام الإنقاذ

التاريخ: 13-يوليو-2019
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كشف الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة عن عدم تعرض ابنه اللواء عبد الرحمن المهدي الذي كان يشغل منصب مساعد للرئيس المخلوع – كشف عن عدم تعرضه للمساءلة بعد سقوط النظام ، موضحاً مبرر مشاركته في النظام البائد كمساعد للرئيس المخلوع حيث قال : (أبني عبد الرحمن اختار أن يكون مساعداً للبشير هو رأيه أنه في موقعه هذا استطاع أن يصد عنا أذى النظام).
ووصف المهدي بأن مشاركة ابنه في نظام البشير بأنه كان هزيمة للإنقاذ حيث قال : (النظام دا قام ضد الطائفية عشان يمحوها وفي النهاية لقى نفسه عايز قلادة طائفية من اسم الميرغني واسم المهدي وفي رأي دا جزء من هزيمة النظام ).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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