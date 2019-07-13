سلطات ولاية شمال كردفان تضبط طني خضر وفواكه تالفة بالأبيض

تمكنت السلطات بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان من ضبط طنين من الخضر والفواكه التالفة بمنطقة السوق الكبير بمدينة الأبيض في إطار الحملات التي تقوم بها إدارة النظام العام والمخالفات الصحة والبيئية وجودة السلع.

وقال الضابط الإداري، محمود بكري حامد، مدير إدارة النظام العام والمخالفات، إن إدارته تعمل جاهدة في مكافحة الظواهر السالبة بالأسواق المختلفة بمناطق المحلية النائية.

وأضاف أن الكميات التي ضبطت تمت من الباعة الجائلين، والتي يتم عرضها على الأرض. وأشار إلى أن الحملات ساهمت كثيراً في دخول عربات النفايات إلى منطقة وسط سوق الأبيض الكبير والأسواق الفرعية بالمدينة.

وقال إن هذه الحملات تأتي بإشراف مباشر من عصام محمد محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية شيكان الذي ظل يتابع يومياً الجهود التي تقوم بها إدارة النظام العام بالمحلية، لافتاً إلى أن إدارته تمكنت تحقيق العديد من الإنجازات في مجال الضبطيات في الخضر والفاكهة التالفة، كاشفاً أنه تم ضبط طنين ونصف في هذا الصدد خلال الفترة الماضية.