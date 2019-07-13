"الإمدادات الطبية" يبدأ في سداد ديون الشركات الأجنبية المتراكمة

كشف الصندوق القومي للإمدادات الطبية عن سداد كامل ديون الشركات الأجنبية المتراكمة عن العام 2017م، وكما تم دفع 67% من مديونيات العام 2018م، وفتح إعتمادات جديدة بملبغ 13 مليون يورو، فضلاً عن تخليص واردات الصندوق عن طريق التخليص السريع والتمتع بالباقة الذهبية.
وكشف وكيل وزارة الصحة المكلف رئيس مجلس إدارة الصندوق د.سليمان عبدالجبار، خلال مخاطبته اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم (السبت) أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة موقف الأدوية خلال العام الحالي وتأمين حاجة البلاد من الدواء.
وشدد عبدالجبار، على ضرورة تأمين حاجة المرافق الصحية في جميع الولايات من المنتحات الطبية.
وفي السياق كشف المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية المكلف د.عبدالرحمن الجعلي، عن توفير جميع الأدوية المنقذة للحياة والأدوية الأخرى بالصندوق.
وأكد الجعلي، عن توفر أدوية علاج الكلى والبخاخات، شاكياً من التناول الإعلامي السالب لقضايا الصحة. وأضاف: إن الإمداد الدوائي متوفر بصورة طبيعة ويكفي كل الاحتياجات.
وتعهد الجعلي ،بتنفيذ كل مخرجات الاجتماع بالصورة المطلوبة.
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